Belediyeler Birliği ile REK-DER, reklam panoları konusundaki sıkıntıları ele aldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği (REK-DER) arasındaki görüşmede, reklam panolarıyla ilgili sıkıntılar görüşülerek, çözüm önerileri ortaya konuldu.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün REK-DER Başkanı Suat Bora Durdu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş’in de hazır bulunduğu toplantı, saat 12.00’de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede reklam alanındaki sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alındı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediyelerin reklam alanlarına ilişkin çalışma şekilleriyle ilgili bilgi vererek, karşılaştıkları sıkıntıları aktardı. Yurt dışı ziyaretleri sırasında reklam panoları konusundaki gözlemlerini aktaran ve uygulamalardan bahseden Özçınar, konuyla ilgili neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kendi bölgesi olan Güzelyurt’taki uygulamalarla ilgili de örnekler veren Özçınar, REK-DER’in her belediye ile ayrı ayrı görüşmesinin de sıkıntıların çözüme ulaştırılabilmesi açısından faydalı olabileceği görüşünü dile getirdi.

REK-DER Başkanı Suat Bora Durdu da, reklamcıların yaşadığı sıkıntıları aktararak, neler yapılabileceği konusunda görüşlerini ifade etti.