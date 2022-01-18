Belediyeler Birliği'nde, Hayat Pahalılığı ve Belediyelerin Bütçeleri Ele Alınacak
18/01/2022
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, belediyelerde örgütlü sendikaların talepleri doğrultusunda hayat pahalığı ve bütçeler konusunu görüşmek için yürütme kurulunu toplantıya çağırdı.
Toplantı yarın saat 10.00’da Girne Belediyesi’nde yapılacak.
Toplantıda alınacak karar doğrultusunda 20 Ocak Perşembe günü de tüm belediye başkanları ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı daha gerçekleştirilmesi öngörülüyor.