Belediyeler Birliği’nde Mahmut Özçınar Yeniden Başkan

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 75’inci Genel Kurul toplantısı bugün yapıldı. Genel Kurul’da başkanlığa yeniden oy birliğiyle Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar getirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre 25 Aralık'taki yerel seçimlerin ardından toplanan Genel Kurul'da 18 belediye başkanı bir araya geldi.

Divan başkanlığını Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da ilk olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kesin hesapları, faaliyet raporları ve 2022 bütçesi görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul’da başkanlığa yeniden oy birliğiyle Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar getirilirken, As Başkanı ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu oldu.

Yürütme Kurulu ise, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’den oluştu.

Yedek üyeler ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu oldu.

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09/01/2023 16:04