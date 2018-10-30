Belediyeler Birliği’nden Çevre Temizliği Vurgusu

Belediyeler Birliği, toplumun çevre konusunda bilinçli olması; kirletmeden, sahiplenerek yaşamı sürdürmek gerektiğini belirterek, “nasıl olsa birilerinin görevidir, temizliği yapılacak” zihniyetiyle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yaptığı yazılı açıklamada, çevreyle ilgili duyarlılığın sadece özel günlerde değil her zaman canlı kalmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, bilincin artırılması ve sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının da her geçen gün topluma daha fazla bilinç kazandırdığını ifade etti.

Özçınar, bireylerin de hatırı sayılır çabaları olduğunu gözlemlediklerini, kimi yurttaşların duyarlılıklarını sosyal medya aracılığıyla paylaşıp, yanlışı olan bireyleri de uyardığını, ancak çevreye karşı duyarlılığın yine de arzu edilen noktada olmadığını söyledi.

Özellikle anayol kenarlarında dikkat çeken çöplerin üzüntü verici olduğunu belirten Özçınar, seyir halindeki araçtan etrafa gelişigüzel çöp atılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.

Özçınar açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yetkililerin denetimleri, çevre temizliği gibi faaliyetleri elbette gereklidir ve görevdir. Ancak toplumumuzun da bilinçli olması önemlidir. Kirletmeden, sahiplenerek yaşamımızı sürdürmek gerektiği gibi “nasıl olsa birilerinin görevidir, temizliği yapılacak” zihniyetiyle hareket edilmemeli.

Çevremizin evimiz olduğu bilinciyle hareket eder, çocuklarımızı da bu şekilde yetiştirirsek, geleceğe daha güzel yaşam alanları bırakabilir, sağlıklı bir yaşam sunabiliriz.”