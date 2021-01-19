Belediyeler Birliği’nden Genel Kurul Çağrısı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, 21 Ocak Perşembe günü Genel Kurul’un toplanması çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah Mahmut Özçınar başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantıda son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilgili mücadelenin yükseltilmesi için Genel Kurul’un 21 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da toplanması çağrısı yapıldı.

Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar perşembe günü Genel Kurul’da gündeme getirilecek.

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19/01/2021 13:51