Belediyeler Birliği’nin “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajı…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Türkiye Cumhuriyeti için 29 Ekim tarihinin, Yüce Türk Milletinin, bağımsızlık ve özgürlüğünün simgesi, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir bayram günü ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak büyük bir değer olduğunu kaydetti.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar KTBB adına yayımladığı 29 Ekim mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne erişmenin büyük gururu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Özçınar mesajında ayrıca şunlara yer verdi:

“Varlığı ile bizlere güç ve güven veren Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını, Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir coşku ile kutluyoruz.

29 Ekim tarihi, yüce Türk milletinin, bağımsızlık ve özgürlüğünün simgesi, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir bayram günü, gelecek nesillere miras olarak bırakılacak büyük bir değerdir.

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.”