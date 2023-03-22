Belediyeler Birliği’nin “Dünya Su Günü” mesajı…

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar öncelikle, hayatın devamlılığı için şart olan suyun, sonsuz bir kaynak olmadığının bilinciyle hareket etmenin ve tüm dünyada olduğu gibi ülkede de bu yönde farkındalık yaratılmasının önemine dikkat çekti.

Özçınar, yayınladığı Dünya Su Günü mesajında, Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen Dünya Su Günü kutlamalarının her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirildiğini ve 2023 yılı Dünya Su Günü temasının “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olduğunu bildirdi.

Özçınar mesajında şunlara değindi:

“Dünyada bugün gelinen noktada su kaynakları önemli ölçüde yitirilmiştir. Bu yüzden alacağımız her önlem ve bilinçli kullanımımız önemlidir. Küçük ölçekli düşünecek olursak, evimizde alabileceğimiz önlemlerle tasarrufa katkıda bulunabilir, israfın önüne geçebiliriz. Geleceğimiz ve çocuklarımız için bu bilinci her güne yaymak kaçınılmazdır.

Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliklerini dikkate alarak, gelecek için planlı şekilde hareket etmeliyiz. Yaşamın kaynağı suyun arıtma yöntemi ve yağmur suyunun alternatif birer kaynak olarak değerlendirilmesi de son derece önemlidir.”

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22/03/2023 13:31