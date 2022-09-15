Belediyeler krizi siyasetin uzlaşı ile çözmesi gereken bir aşamada!

MAĞUSA’DA PİSLİK KENTİ ESİR ALDI. TARİHİ ESERLERİN GİRİŞLERİ, KALEİÇİ ÇÖPE TESLİM, TURİSTLERE REZİL OLUYORUZ

Bu sorun yeteri kadar uzamadı mı? Belediyeler konusunu diyorum. Zaten kıt- kanaat hizmet veren belediyeler, tüm organizasyonları ile çökme noktasına geldi. Ülkenin dört bir yanından belediyelerle ilgili şikayetler yağıyor.

Az biraz düzgün işleyen bir sistem vardı, ağır aksak da olsa, çöpü yolu biraz düzgün idare eden bir sistem. Şimdi bir bir o da ortadan kalkıyor. Yaratılan bu kaos ortamında, kim ne yaptığını bilmediği gibi, belediyelerde zorla kurulan mali ve idari yapılar çökmeye başladı

Oysa, biz bu seçimler Haziran 2022’de yapmalı, reform dediğimiz belediye sayısının azaltılmasını da Haziran 2026 seçimlerinde hayata geçirmeliydik. Olmadı, Haziran 2022’de seçimlere reform kararı alınmış, sayı azalmış, mali olarak da belediyeler güçlendirilmiş şekilde girmeliydik

Evet, iktidar bunu başaramadı. İktidar, reform hareketini yüzüne gözüne bulaştırdı. “Anayasayı oy çokluğu ile delmeyi” maharet sayan anlayış, şimdi ülkeyi büyük bir kaosun içerisinde bıraktı. Bu kaostan çıkmanın yolu var mı?

Var elbette, kaostan çıkmanın tek yolu uzlaşı. Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi uzlaşmak zorundadır. 27 Kasım’da yerel seçimlerin geç de olsa yapılması, adına reform denilen ama içi boş, mali olarak belediyeleri güçlendirmeyen adımlar seçim sonrasında atılmalıdır

Tamam anladık… CTP, “anayasaya aykırı” yasayı, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek, “anayasaya aykırı” kararının çıkmasını sağladı. Diyor ki, bazı belediye başkanları ve milletvekilleri, “Bu kararın çıkacağı belliydi, neden mahkemeye gitti CTP?”

E adalet denen bir şey var. Ben CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gitmesine hiç itiraz etmedim. Ancak, yeter. Bu kaosun neler doğuracağı ortadadır. Umarım UBP ve eklentileri de bu süreçten gereken dersi almıştır.

Anayasaya aykırı davranma, maalesef bir gelenek halini aldı. Oysa biz, tüm kurumları ile tam demokrasiye sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Özellikle adalet en temel dayanak, yargı ve devletin diğer denetim organları en büyük gücümüz olmalı

Anayasa Mahkemesi, aslında siyasete dedi ki, “Bir sorun yarattınız. Sorundan kurtulmak için bulduğunuz yol da Anayasa’ya aykırı. Ama bana gelmeyin, gelirseniz kararım belli. Siyasetin içinde bu sorunu çözün…”

Şimdi, hızla yapılması gereken, hem 27 Kasım’da seçime gitmek için bir yeni yasa, hem de belediye başkan ve diğer yerel seçilmişlerin o tarihe kadar görevlerine devam etmesi için bir kanun hükmünde kararname. Bu kaostan çıkmanın başka da yolu yok.

CTP, belediye sayısını da Anayasa Mahkemesi’ne götürmekte kararlı. Bir kaos da orada yaşayacağız. Anayasa Mahkemesi’nin 28 sayısının 18’e düşürülmesinde de bir karar alabilir. Bu nedenle diyorum, 28 belediye ile seçime gidelim, ama 2026’da da herkes ne olacağını şimdiden bilsin

Özellikle Mağusa Belediyesi’nin hem mali, hem de yönetim zafiyeti anlamında içine düştüğü durum, belediyelerden söz açılmışken son derece önemli. Ülkenin kültür başkenti, şimdi tarihi eserlerinin dibinde çöp yığınları ile doldu. Personel ödenemiyor, yatırımları yapılamıyor, kent mali olarak da borca battı

Anlatacağız, önereceğiz, ülkenin her alanda kaostan çıkması için siyasetin sağduyulu bir şekilde formül bulmasını bekleyeceğiz. Anayasayı paspas etme fikri, iyi bir fikir değil, umarım bize bu krizleri yaşatan iktidar hiçbir şey olmasa da bunu öğrenmiştir. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN…

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15/09/2022 08:24