Anayasa Mahkemesi bugün görüşülen davada Yerel Seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı Anayasaya aykırı bulup iptal etmesinin ardından ülkenin nur topu gibi bir kaosu daha oldu.

Mahkeme hem seçim tarihini iptal etti hem de belediyelerin yetkilerinin sürmesi maddesini kaldırdı. Kasım seçimleri iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin CTP’nin yargıya götürdüğü yerel seçim tarihinin Haziran’dan Kasım’a ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararı açıklanmasının ardından 27 Kasım’da yapılması gereken yerel seçimler iptal olmuş oldu.

Belediyeler yok hükmünde

Anayasa Mahkemesi diğer bir kararında mevcut belediye başkanlarının seçimlere kadar işlerini yürütmesi noktasındaki kararı da iptal ederek belediyeleri yok hükmüne getirdi.

Solyalı: Oturup yeni bir tarih belirleyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili ve aynı zamanda hukukçu Ürün Solyalı Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararının ardından Ulusal Birlik Partisi ile oturup yeni bir seçim tarihi belirleyeceklerini ifade ederek baştan beri söyledikleri olayın bugün gerçekleştiğini belirtti. Çoğu kez gerek Meclis kürsüsünde gerekse açıklamalarla iktidarı uyardıklarını kaydeden Solyalı, “biz sürekli işin buralara geleceğini ve ülkede kaos yaşanacağını söyledik ancak iktidar bizi dinlemedi” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu: Yeniden tarih belirlemek zorundayız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada mahkemenin kararının ardından Meclis’te yeniden bir tarih belirlemek zorunda olduklarını söyledi. Hasipoğlu, en erken zamanda bu tarih için çalışacaklarını belirtti.

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07/09/2022 11:10