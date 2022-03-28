“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” Görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı yarın görüşüyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komite toplantısı 09.30’da UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında yapılacak. Belediye başkanlarının da katılacağı toplantıda, komite başkan vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, üyeler CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ile Emrah Yeşilırmak hazır bulunacak.

Komitenin gündeminde “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı (ivedi)” yanı sıra “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (ivedi)” bulunuyor.

Komite toplantısına, “Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Başsavcılık, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Gazimağusa Belediye Başkanı, Girne Belediye Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı, İskele Belediye Başkanı, Lefke Belediye Başkanı, Lapta Belediye Başkanı, Beyarmudu Belediye Başkanı, Alsancak Belediye Başkanı, Vadili Belediye Başkanı, Çatalköy Belediye Başkanı, İnönü Belediye Başkanı, Paşaköy Belediye Başkanı, Yenierenköy Belediye Başkanı, Sedarlı Belediye Başkanı, Büyükkonuk Belediye Başkanı, Değirmenlik Belediye Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, Akdoğan Belediye Başkanı, Alayköy Belediye Başkanı, Dikmen Belediye Başkanı, Dipkarpaz Belediye Başkanı, Geçitkale Belediye Başkanı, Esentepe Belediye Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı, Tatlısu Belediye Başkanı, Akıncılar Belediye Başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Bes, Bel-Sen, Dev-İş, Mağusa Genel İş, Hür-İş, KKTC Muhtarlar Derneği, Mediha Piro Azer” davet edildi.

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28/03/2022 13:34