Belediyelerin katkı payıyla ilgili hükümete toplantı çağrısı

ads ads ads
13/07/2022

ads
ads
Belediyelerin katkı payıyla ilgili hükümete toplantı çağrısı

Sendikalar ve belediye başkanları, belediyelere ayrılan katkı payı konusunda hükümet yetkileriyle görüşme talep etti.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Dev-İş, Mağusa Türk Genel İş ve Büro-İş sendikaları ile 28 belediye başkanının katılımıyla bugün toplantı yapıldı.

Ortak açıklamaya göre, tek gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda, belediyelere ayrılan katkı payının hükümetler tarafından yıllardır eksik ödendiği ifade edilirken; 2022 yılında da aynı tavrın sürmemesi için hükümete en geç cuma güne kadar toplantı yapılması çağrısında bulunuldu.

Hükümetin yanıtına göre tavır alınacağının belirtildiği toplantıda, belediyelerin aynı zihniyetle mağdur edilmeye devam edilmesi halinde 28 belediye ve burada örgütlü sendikaların mücadeleyi sokağa taşıyacağı ifade edildi.

13/07/2022 14:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Belediye Emekçileri Sendikası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.