Belediyelerin Meclis önündeki eylemi sürüyor

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06/04/2022

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Belediyelerin Meclis önündeki eylemi sürüyor

Bazı belediyelerin, Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olan yerel yönetimler reformuna ilişkin yasa tasarısını protesto eylemi devam ediyor. 
Cumhuriyet Meclisi’ne giriş çıkış noktalarında devam edem eylemde, eylemciler belediyelerinin reform kapsamında kapatılmak istenmesini protesto ediyor. 
BES ve DEV-İŞ’in destek verdiği eylem çerçevesinde, Meclis’e giden bazı yollar kapatılırken, polis de geniş güvenlik önlemleri alıyor. 
Eylemciler, Meclis’in ön kapısının ardından diğer giriş çıkışlarında “Birlik mücadele dayanışma”,  “Direne direne kazanacağız” sloganları atarak protestolarını sürdürüyor. 

06/04/2022 18:09
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TAGS: belediye, eylem
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