“Belediyemize emek vermeye devam etmek isteyen arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “bir grup mevsimlik işçimiz ücretlerinde iyileştirme yapılmazsa iş bırakacaklarını belirtmişler, bizler de bugün bir karşılıklı toplantı yaparak yukarıdaki bilgiler ışığında bir kez daha arkadaşlara görüşlerimizi aktarmak için sabah 08.30'da buluştuk. Toplantımızın ilk 5 dakikası içerisinde disipline ilişkin yaptığımız bazı uyarılar sonrasında bir grup işçi toplantıdan ayrılmıştır. (yaklaşık 30 kişi)” dedi.

Harmancı, paylaşımında “Belediyemize emek vermeye devam etmek isteyen arkadaşlarımız ile her zamanki gibi çalışmaya ve şehir için ödevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

İşte o paylaşımın tamamı şöyle

“Herkese iyi akşamlar dilerim. Çok uzun zamandır şehrimize daha iyi hizmet verebilmek için işçi açığımızı mevsimlik çalışanlar ve dışardan hizmet alımı ile yapıyoruz.

Seçim öncesi de yaklaşık 80 mevsimlik işçimize ilişkin oldukça hareretli ve uçuk vaatleri hep beraber duymuştuk. Hatta 13 Aralık'ta (seçimden 10 gün önce) sanayideki atölyelerimize yaptığım ziyaretimde basına da yansıyan açıklamamı hatırlamak isterim: “Mevsimlik işçi olarak çalışan emekçilerin kadrolanmasının yasal olarak ancak toplam personel giderlerinin belediye bütçesinin yarısının altına düşmesi durumunda mümkün olabileceğine de işaret ederek emekçilere hemen kadrolanma sözü verenler emeği siyasete malzeme yapıyorlar.

Hiçbir zaman siyasi kimlik ayrımı yapmadım, göreve geldiğim an kendi siyasi şapkamı dışarıda bıraktım, popülizm yapmadım. Sizinle her zaman gerçekleri paylaştım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Belediye’nin hiçbir örgütün arka bahçesi olmasına izin vermeyecek, emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” demiştim.

Yukardakilere satırlarda olduğu gibi ben hep aynı noktada durdum. Bu arkadaşlarımızı işe alırken ne hangi partili olduklarını, ne doğum yerlerini, ne de akrabalık ilişkilerini sorguladım. İhtiyaç paralelinde ilk başvuran ve erkek adaylarda askerliğini tamamlamış, temiz raporuna sahip veya ikinci bir şansı gerçekten hak ettiğine inandığımız arkadaşlara şans verdik. Onlar da emekleriyle bizlere, şehrimize hizmet verdiler. Yeni belediyeler yasası paralelinde istihdam olanağımız tamamen kısıtlandığından ve belediye işlerinin de efektif bir şekilde devam etmesi için belediyede örgütlü sendikamızla da fikir birliği içerisinde bir belediye şirketi oluşturulmasına karar verdik. Mevsimlik çalışanlarımızın mevcut koşullarında imkanlarımız doğrultusunda yapılacak bir miktar iyileştirme ile kurulacak olan yeni şirkette görev alacak şekilde işlerine devam etmeleri konusunu yıl sonunda kadar çalışmaları tamamlamayacağımızı sürekli olarak arkadaşlarımızla paylaştık. En son yaklaşık 1 ay önce şube şube kahvaltılı toplantılar yaparak durumu her zamanki gibi tüm şeffaflığı ile paylaştık. Mevsimlik işçilerimiz asgari ücretle görev yapmakta ve ek çalışma yaptıkları zaman da ek mesaileri ödenmektedir. Yanlış anlaşılmaları gidermek için tüm arkadaşlarımıza olan ödevlerimizi yerine getirdiğimizi de söylemek isterim. Sadece Haziran ve Temmuz ayı mesaileri henüz ödenmemiştir.

Dün toplanan bir grup mevsimlik işçimiz ücretlerinde iyileştirme yapılmazsa iş bırakacaklarını belirtmişler, bizler de bugün bir karşılıklı toplantı yaparak yukarıdaki bilgiler ışığında bir kez daha arkadaşlara görüşlerimizi aktarmak için sabah 08.30'da buluştuk. Toplantımızın ilk 5 dakikası içerisinde disipline ilişkin yaptığımız bazı uyarılar sonrasında bir grup işçi toplantıdan ayrılmıştır. (yaklaşık 30 kişi)

Belediyemizin yukarıda belirttiğim sorumlulukları, imkanları ve gerçekleri ışığında emek vermeye devam etmek isteyen arkadaşlarımız ile her zamanki gibi çalışmaya ve şehir için ödevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.”