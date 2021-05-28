Belhanda İstanbul'da, Terim'den gelecek haberi bekliyor

Galatasaray'da yönetimi Türk Telekom Stadı'nın çimlerini eleştirmesi nedeniyle sözleşmesi fesh edilen Younes Belhanda'nın yeniden Galatasaray'a gelmesi gündemde.

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmi Trabzonspor ve eski kulübü Montpellier ile anılan Belhanda'nın tekrar Galatasaray'a dönmesi gündemde.



Kendisine ulaşan teklifleri şimdilik bekleten Fas'lı futbolcu 18 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra Fatih Terim'den gelecek haberi bekliyor.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Trabzonspor ve Montpellier'den ciddi teklifler alan Belhanda ve ailesi İstanbul'da kalmak istiyor. Belhanda yeni sezon hazırlıklarını da Galatasaray eski atletik performans uzmanı Vural Durmuş'la birlikte İstanbul'da sürdürüyor.

1.5 milyon Euro'ya razı

Galatasaray'da yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda Sarı-Kırmızılı takımla bu ücretin yarısına imza atmaya razı. Bu arada 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi fesh edilmesine rağmen tekrar geri dönme ihtimaline karşı kulübü mahkemeye vermediği de gelen haberler arasında.

Son karar Terim'de ve yeni yönetimde

Belhanda ile ilgili transfer kararını 18 Haziran'dan sonra gelecek yönetim verecek. Ancak Terim'in Belhanda'nın gerişine sıcak baktığı belirtiliyor.

Son 4 sezondur Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

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28/05/2021 10:35