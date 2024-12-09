Belirli bir yaşın üzerinde olan sürücüler için yeni düzenleme yolda

Kıbrıs Gazetesi'nde yer alan habere göre “belirli bir yaşın” üzerine çıkan sürücüler için sağlık raporu zorunluluğu yolda

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ehliyet yenileme süreçlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve trafik kazalarının azaltılması hedefiyle yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, “Ehliyetlerini yenilemeden önce düzenli sağlık raporu istenecek. Belirli bir yaş sınırı koyacağız, bu muhtemelen 65 ya da 70 olacak.” dedi.

Arıklı, ehliyet alma ve yenileme süreçlerinde önemli bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek “Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu sistem maalesef ülkemizde yalnızca mesleki sürüş ehliyetleri için geçerli. Normal sürücü ehliyetlerinde ise sadece ilk alım sırasında sağlık raporu isteniyor ve bu büyük bir eksiklik.” dedi.