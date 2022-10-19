Belirli düzeyde kolesterol insan sağlığı için gerekli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, önemli bir risk faktörü olarak kabul edilen kolesterolün vücuttaki fonksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda son zamanlarda kolesterolün iyisi, kötüsü ve hatta ultra kötüsü gibi bir takım terimler kullanarak kolesterol fobisi oluşturulduğunu, kalp krizi ve felçlerin temelinde yüksek kolesterol düzeylerinin etkisinden bahsedildiğini ancak kalp damar hastalıklarının temelinde yüksek kolesterolün tek başına yeterli bir faktör olamayacağına dikkat çeken Prof Dr. Mehmetçik, “Kolesterolün yanında diğer faktörlerin de hastalıkların gelişiminde rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Kolesterol yüksekliği dışında kişide diyabet, yüksek tansiyon, stres, sigara kullanımı, genetik yatkınlık ve bunlardan başka en önemlisi kişinin yaşam tarzının da rol oynadığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır” dedi.

Mehmetçik açıklamasında, kolesterolün insan sağlığı için çok önemli bir madde olduğunu ancak fazlalığı zarar verirken, eksikliğinin ise birçok hastalığa neden olabileceğini belirterek, kolesterol tedavisinde rakamlara göre değil, her hastanın kendi sağlık değerlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kolesterolün, Ateroskleroz yani damar tıkanıklığında damarlarda oluşan inflamasyonu gidermek için kullanıldığını anımsatan Mehmetçik, “Damar tıkanıklığında inflamasyon olan bölgelere tamir için yollanan, adeta vücudun yara bandı olan kolesterolün günah keçisi olarak gösterilmesinin doğru olmadığını söyleyebiliriz” bilgisini paylaştı.

Dekan Mehmetçik, hayvan yağları ve kolesterolün insan yaşamı için önemli bir bileşen olduğunu ve insan vücudunda hücre zarının yapısında bulunmasının yanında cinsiyet hormonları, safra asitleri ve D vitamini gibi önemli maddelerin sentezinde kullanıldığını da aktardı.

Kolesterolün hayat boyu büyüme ve gelişme için önemli bir bileşen olması yanı sıra bilimsel çalışmalarla kanser önleyici olduğunun da ortaya çıktığını söyleyen Mehmetçik, ayrıca antioksidan olarak da kullanıldığının bilindiğini anımsattı.

Mehmetçik, son zamanlarda kolesterol düşürücü ilaçların kullanımında artış olduğunu gözlemlediklerini söyleyerek, söz konusu ilaçların vücutta tamamen kolesterol sentezini durdurduğunu ve kullanıma başladıktan kısa bir süre sonra da kişilerin kolesterol düzeylerini düşürdüklerini kaydetti.

İnsan yaşamı için bu kadar çok önemi olan kolesterolü düşürmenin ne derece doğru olduğunun sorgulanması gerektiğini söyleyen Mehmetçik, “Kolesterol düşürücü ilaçlar sadece kolesterolü düşürmekle kalmıyor aynı zamanda kan şekerini yükseltip, insülin direncine yol açıyor. Katarakt oluşumunu hızlandırıyor, enfeksiyona yakalanma riskini artırıyor, meme, kolon ve cilt kanserlerine yol açabiliyor. Hatta unutkanlık ve bunamaya da neden oluyor” dedi.

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19/10/2022 13:24