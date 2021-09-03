Bella Hadid: Cinsel obje gibi görünmek için elimden geleni yaptım

Son dönemin en gözde ve en çok kazanan modellerinden biri olan Bella Hadid, kariyerinin ilk dönemiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle bir türlü gündemden düşmüyor.

ÖĞLE YEMEĞİNE ÇIKTI

Bella Hadid, önceki gün New York'ta öğle yemeğine giderken görüntülendi. Bir tenis kıyafeti giyen Hadid, karın kaslarını gözler önüne sermesiyle de dikkat çekti. Sportif görünümünü güneş gözlükleriyle tamamlayan Bella Hadid, saçını da giyimine uygun bir tarzda at kuyruğu yaptı. Hadid, restona girinceye kadar ne objektiflerden ne de meraklı bakışlardan kurtulabildi.

'ÜZERİMDE BÜYÜK BİR BASKI HİSSETTİM'

Annesi Hollandalı, babası Filistinli olan 24 yaşındaki Bella Hadid, modellik kariyerinin ilk dönemlerinde bir seks robotu gibi görünmek için kendisini büyük bir baskı altında hissettiğini ifade ettiği açıklamasıyla gündeme gelmişti.17 yaşından bu yana model olarak kariyer yapan Hadid, gece gezmelerini ya da partileri sevmediği halde kendisinden beklenenin bu olduğunu düşünerek her gece dışarı çıktığını da itiraf etti.



'SANKİ İKİ TANE BELLA VARDI'

Hadid bir süre önce verdiği röportajda "Sanki iki tane Bella vardı. Bir tanesi benim. Kim olduğunu keşfetmeye çalışan Bella. Diğeri de bir tür alter ego: Bella Hadid. Çok şey bildiğini, bir seks robotu olduğunu düşünen ve her gece dışarı çıkan kişi" diye konuştu.

'ARTIK BU KUTUNUN İÇİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Sosyal ilişkiler konusunda anksiyetesi olduğunu söyleyen Bella Hadid "Partiler aslında bana göre değil. Ama bu imajı sergilemek konusunda çok büyük bir baskı hissettim. Çünkü insanların benden bunu beklediğini düşündüm" diyerek sözlerini sürdürdü. Bella Hadid "Artık bu kutunun içinde yaşamak istemiyorum" dedi.

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03/09/2021 12:23