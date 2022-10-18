Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında

Ünlü ABD'li model Bella Hadid, mücevher markası Swarovski'nin kampanyası için poz verdi.

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18/10/2022

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Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında

Ünlü ABD'li model Bella Hadid, mücevher markası Swarovski'nin kampanyası için poz verdi.

Amerikalı model Bella Hadid, Avusturyalı mücevher markası Swarovski için kamera karşısına geçti.

Çağdaş tasarımların ön plana çıktığı koleksiyon gösteriş ve zarafeti bir araya getiriyor.

Kreatif direktörlüğü Giovanna Engelbert’in yaptığı kampanyanın çekimini, bir önceki kapmanyayı da çeken ünlü fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi.

"YENİ NESLİ TEMSİL EDİYOR"

Kampanyanın kreatif direktörü “Bella Hadid, yeni neslin bireyselliği ve değişimi yansıtan tavrını çok iyi gösteriyor” demişti.

Hadid ise “Swarovski ile daha önce yollarımız kesişmişti. Oldukça zamansız ve ikonik bir marka. Yeni koleksiyona bayıldım, özellikle markanın çağdaş bir mücevher markası olarak duruşunu çok beğeniyorum” dedi.

 

18/10/2022 16:17
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TAGS: Bella Hadid, mücevher, marka,
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