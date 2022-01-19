Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi; sarma yaptı

Ünlü manken Bella Hadid, mutfaktaki hünerlerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Genç manken bir tencere sarma yaparak sosyal medyada gündem oldu.

Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisine sürpriz yaptı.

Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.

24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu.

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19/01/2022 13:44