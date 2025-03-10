Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü, Kadınlar Günü “Şiir, Müzik ve Kadın” konulu etkinlik düzenledi

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Şiir, Müzik ve Kadın” konulu etkinlik düzenledi.

Girne’de Pia Bella Otel’in sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar da katldı.

Kulüpten verilen bilgiye göre, Bellapais Begonvil IWK Başkanı Eser Özyalçın, açılış konuşmasında Kadınlar Günü’nün tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Sibel Tatar’ın da konuşma yaptığı etkinlikte, edebiyat öğretmeni Yonca Oğuz ve müzik öğretmeni Süley Özden, piyano eşliğinde şiir dinletisi sundu.

Çok genç yaşta hayatını kaybeden Şehit Süleyman Uluçamgil’in kadın temalı şiirleri seslendirilirken, Kıbrıs’ın ilk kadın şairlerinden Pembe Marmara, Emine Otan ve Urkiye Mine Balman’ın eserleri de Yonca Oğuz tarafından sunuldu.

Ardından Kulüp üyelerinden Prof. Dr. Nazife Aydınoğlu, Maya Angelou’nun “Phenomenal Woman” adlı şiiri seslendirdi.

Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın eşi emekli öğretmen Tuncay Çağatay, ilk kadın Büyükelçi ve akademisyen Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu ve Gönyeli İlkokulu Müdür Muavini Özlem Hüroğlu Engür de söz alarak günün anlamına uygun birer şiir okudu.

Sunay Baykal’ın lirik dans performansının ardından kulüp bünyesinde kurulan Begonvil Çok Sesli Kadınlar Korosu ilk performansını sergiledi. Koro, Şef İlhan Akyunak yönetiminde ve piyanoda Aslı Giray Akyunak eşliğinde sahne aldı.