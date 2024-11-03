Bellapais IW Derneği’nin düzenlediği sergi yoğun ilgi gördü. Neşe Oskar’ın yıllarca ürettiği el emeği göz nuru el oyması, koza işi, nakış ve 3 boyutlu resimlerinin yer aldığı sergi katılımcıların beğenisini topladı.

Serginin açılışında konuşma yapan Neşe Oskar sanatla olan yolculuğunda hayat hikayesinden ve eserlerinin ortaya çıkış hikayelerinden bahsetti.

Etkinliği Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bellapais IW Derneği Başkanı Mine Tokay, Hasan Kahvecioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Bellapais IW Derneği Kurucu Başkanı Sibel Tatar ve çok sayıda sanat sever katıldı.

Sergiden elde edilen gelirin ise yaşlı bakımevindeki yaşlıların özel ihtiyaçlarına harcanacağı duyuruldu.

Sibel Tatar

Sibel Tatar, sergide yaptığı konuşmada Neşe Oskar’ın örnek bir anne ve güçlü bir Kıbrıs kadını olduğunu söyledi.

Oskar’ın aile ve iş hayatında çalışkanlığı ile bilindiğini belirten Sibel Tatar, gerçekleştirilen sergiyle birlikte üretkenliğini ve sanatını da izleme fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Sergide yer alan Kıbrıs Sandığı, ipek koza ve oyma işlerinin büyük emekler harcanarak yapıldığına işaret eden Sibel Tatar, Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından hazırlanacak “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” ikinci kitabının ilk sayfasında Neşe Oskar’ın yer alacağına dikkat çekti.

Yaptığı çalışmalardan dolayı Oskar’ı tebrik eden Sibel Tatar, yaşattığı güzellikler için teşekkürlerini sundu.

Sibel Tatar konuşmasının ardından Neşe Oskar’a çiçek takdim etti.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, Neşe Oskar’ın yaptığı eserleri daha önce gördüğünü belirterek, ilk kez bir sergide tümünü birden izleme fırsatı bulacağını söyledi.

Neşe Oskar’ın eşi merhum Erdem Oskar ile birlikte Kıbrıs Türk halkının önde gelen isimlerinden olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Oskar ailesi gücünü Neşe hanımdan alıyor.” dedi.

Oskar

Neşe Oskar ise yaptığı konuşmada, eşi merhum Erdem Oskar’ın kendisini her zaman eserlerini yapması ve sergi açması için desteklediğini belirterek, öğretmeninin de kendisine bu konuda ilham verdiğini söyledi.

Oskar, sergide elde edilecek gelirin yaşlı bakımevine bağışlanacağını belirerek, sergiye katılanlara teşekkür etti.