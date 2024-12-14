Bellapais IW Derneği'nin Yılbaşı Şenliği Yarın

Bellapais IW Derneği, kadın ve çocuklara destek projeleri kapsamında her yıl düzenlediği geleneksel *Yılbaşı Pazarı* etkinliğini bu yıl da gerçekleştiriyor. 15 Aralık Pazar günü, saat 10.00-17.00 arasında *Girne Belediyesi Açık Pazarı’nda* yapılacak olan etkinlik, geniş bir katılımla renkli ve eğlenceli bir organizasyon sunmayı hedefliyor.

Bellapais IW 2024-2025 Dönem Başkanı Mine Tokay, pazarda katılımcıların çok çeşitli ürünlere ulaşabileceğini ve aynı zamanda geleneksel yiyecek, içecek ile yerel ürünleri satın alma fırsatı bulabileceklerini ifade etti. Tokay, bu pazarda şahısların ürünlerini tanıtma ve pazarlama şansı elde ettiğini, farklı dernek, vakıf ve kooperatiflerin de halkla buluşma imkânı bulduğunu belirtti.

Dernek Kurucu Başkanı Sibel Tatar’ın öncülüğünde başlayan ve geleneksel hale gelen bu etkinlikte, Bellapais IW yönetim kurulu büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu yılki etkinlikte çocuklara yönelik eğlenceler, DJ müzik, canlı konser, ney performansı, dans gösterisi ve bando gösterisi gibi aktiviteler yer alacak. Ayrıca, bir çok sponsordan alınan zengin hediyelerin verileceği bir piyango çekilişi de düzenlenecek.

Elde edilecek gelir, kadın ve çocuklara yönelik destek projelerinde kullanılacak. Mine Tokay, tüm halkı bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ederek, pazarda herkesi görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.