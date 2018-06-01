Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik festivali devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayesinde devam eden Festival kapsamında bu akşam Viyolonsel Piyano Resitali yer alacak.

Resital öncesinde festival organizatörü Yılmaz Taner, viyolonsel sanatçısı Ali Sak ve Piyano sanatçısı Mineralla Petrova dün Bayrak Klasik’in konuğuydu.

Yılmaz Taner festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler aktarırken, Ali Sak ve Mineralla Petrova da böylesi bir organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.