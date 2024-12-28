Bellapais projesinin ocak sonu bitirilmesi hedefleniyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bellapais projesinin ocak sonu bitirilmesi hedeflendiğini ifade ederken, yeni düzenlemeyle güzel bir meydan oluştuğunu kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bellapais’te devam eden çalışma hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bölgedeki yeni düzenlemeyle hem küçük güzel bir meydan oluştuğunu açıklayan Şenkul, köy meydanının engelli dostu bir yapıya da dönüştüğünü vurguladı.

Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Bellapais projemiz yağmur, çamur demeden devam ediyor.

Yeni düzenlemeyle hem küçük güzel bir meydan oluştu hem de engelli dostu bir yapıya büründü köy meydanı.

Hedefimiz Ocak sonu bitirmek.

Az laf çok iş…"