Bellapais’te pansiyonculuğun gelişmesi için protokol imzalandı

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Beylerbeyi (Bellapais) Kültür ve Dayanışma Derneği köy pansiyonculuğunun gelişmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bellapais ve çevresinin kalkındırılması ve geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek olan projelerlele, köy pansiyonculuğu ve alternatif turizmin gelişmesi amaçlanıyor.Çalışmalar kapsamında, Girne Bellapais arası teleferik hattı da inşa edilecek.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bellapais Kültür ve Dayanışmna Derneği Başkanı Ercan Küçük’ün imza koyduğu işbirliği protoklolü imza etkinliğine, UBP Milletvekili Hasan Küçük, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Dernek Yetkilileri ve bölgede faaliyet gösteren iş insanları da katıldı.

Bakan Fikri Ataoğlu imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada , Protokolün turizmin alternatif modellerle gelişmesine büyük katkı koyacağına inandığını kaydetti.

Bellapais’in, tarihi ve doğal güzellikleri bakımından ülkenin en önemli turizm bölgelerinden birisi olduğuna işaret eden Ataoğlu, yapılacak çalışmalarla hem Bellapais’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliğinin korunacağını hem de hak ettiği değere kavuşacağını belirtti.

Ataoğlu, çalışmaların başladığını, başlatılan çalışmalarda Girne Bellapais arası teleferik projesinin bulunduğunu projenin son aşamaya geldiğini, yaklaşık 4 km’lik uzunluğa sahip teleferik projesinin çok kısa bir süre içerisinde hayat bulacağını kaydetti.

Yapılan eleştirilere de atıfta bulunan Ataoğlu, “Art niyetli eleştiriler, ülkemizin gelişmesi adına atacağımız adımlardan bizleri vazgeçiremez. Çünkü biz bu devlete inanıyoruz, bu devlete sevdalıyız” dedi

Alternatif turizm modelleri üzerinde Bakanlık olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataoğlu, “Bafra Gazimağusa arasında başlatacağımız gemi seferleri, Girne Bellapais arasında gerçekleştireceğimiz teleferik projesi ile alternatif turizm modellerini bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Küçük

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletveklili Hasan Küçük de yaptığı konuşmasında, bölgenin kalkınması ve geliştirilmesi adına, köyün tarihine bakıldığı zaman 1800’lü yıllarda pansiyonculuğa benzer faaliyetlerin yapıldığını, pansiyonculuğun bu proje ile yeniden canlandırılmasının, bölgeye ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de projenin bölgeye büyük bir katkısı olacağına olan inancını belirtti.

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12/08/2022 16:28