Bellingham'a gösterdiği kırmızı kart tartışmalara yol açmıştı: Soruşturma başlatıldı

LaLiga'nın 24. haftasında Osasuna ile Real Madrid arasında oynanan maçta Jude Bellingham'ın gördüğü kırmızı kart tartışmalara yol açtı.

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Maçın hakemi Jose Luis Munuera, küfür ettiği gerekçesiyle Bellingham'a kırmızı kart göstermişti. Bu karar maçın ardından hakem tartışmalarını beraberinde getirirken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, oyuncusunun küfür etmediğini ve kartın haksız olduğunu söylemişti.

Marca'nın haberine göre İspanya Futbol Federsayonu, Jose Luis Munuera hakkında spor dışındaki faaliyetleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Haberde, Munuera'nın spor yöneticiliği alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olduğu ve UEFA, Atletico Madrid, Manchester City, Aston Villa, PSG ve İspanya Futbol Federasyonu'yla çalıştığı iddia edildi. Atletico Madrid'in ise bu iddiaları yalanladığı ve böyle bir iş ilişkisinin olmadığı aktarıldı.

Munuera'nın ticari ilişkileriyle hakemliği arasında bir çıkar çatışması olup olmayacağının araştırılacağı, İspanyol hakemin suçlu bulunması halinde 100 bin euro ve 5 yıla kadar hakemlikten men cezası alabileceği kaydedildi.

Jose Luis Munuera soruşturma süresince UEFA turnuvaları da dahil olmak üzere maçlarda görev alamayacak.