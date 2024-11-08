BEM Altın Piyon Satranç Turnuvası Başlıyor

BEM Ltd. sponsorluğunda Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen turnuvanın bu yıl ikincisi düzenlenecek.

9 Kasım Cumartesi günü Mağusa'da Ekor Elegance Otel'de başlayacak. turnuvanın toplam ödülleri 50.000 TL üzerinde olacak. Üç kategoride 120 sporcunun 6 tur hamle yapacağı turnuva ülkemizde düzenlenen ve her yaştan satranç oyuncularının katıldığı en prestijli turnuvalarından biri olmaya aday durumda.

BEM LTD Genel Müdürü Erhan Bolkan, ülke gençlerinin satranca yönelmesine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını ve amatör sporlara olan ilgi ve desteklerinin artarak devam edeceğin belirtti.

Turnuva 10 Kasım Pazar günü sona erecek.