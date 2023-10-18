BEM Altın Piyon Satranç Turnuvası Sona Erdi

Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd. sponsorluğunda14-15 Ekim'de Mağusa Bandabuliya'da gerçekleştirilen “BEM LTD ALTIN PİYON SATRANÇ TURNUVASI” rekor katılım ile tamamlandı.



Boğaz Endüstri ve Madencilik LTD'in iki gün boyunca tam destek verdiği organizasyon bir şenlik havasında gerçekleşti.

Toplamda 130 satrancının iki gün boyunca müsabaka yaptığı turnuvanın organizatörlüğünü ‘ ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ ‘ üstlendi.



Turnuva sonucunda 25 satrançcı ödül kazandı. Boğaz Endüstri ve Madencilik limited şirket müdürü Erhan Bolkan'ın da katıldığı ödül töreninde başarılı satrançılara kupa, madalya ve hediyeler yanında para ödülleri takdim edildi.

Turnuva sonuçları şöyle:

GENEL KATEGORİ

1-FM YAMAÇ SAMANİ

2- KEMAL YILDIRIM

3- ATA ATASOY

En İyi Kadın Sporcu HATİCE FİLO

Liseliler 1.si FURKAN YURTAL

Liseliler 2.si DORUK GEZEN

Liseli Kadın 1.si BUSE FEGAN

Ortaokullular 1.si İSMAİL EREN MİDEM

Ortaokullular 2.si ARDA KÖLE



İLKOKULLULAR KATEGORİSİ

1- ARKIN KÖLE

2- TUĞRA ŞENOL

3- DEMİR TOPUKÇUOĞLU

2013 Yaş Ödülleri

1- HALE HANÇER

2-MİHRİ DENİZ CİCİTEKİN

2014 Yaş Ödülleri

1-ALİSA AREFİ

2-FİKRİ ÖZER

2015 Yaş Ödülleri

1-DİNÇALP DOĞRUYOL

2- ARKIN KÖLE

2016 Yaş Ödülleri

1-KUMSAL KOBAK

2- AZİZ HAKLIGİL

2017 Yaş Ödülü

1- ALBERT ALKIM