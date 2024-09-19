BEM CUP 2024 Tamamlandı
19/09/2024
KKTF tarafından düzenlenen BEM CUP 2024 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;
14 YAŞ TEK KIZLAR - Final
Girne Umut Yerebakan - Enra Çakartaş 6/3 7/6
14 YAŞ TEK KIZLAR – Consolation Final
Beren Pilli - Vera Gazi 2/6 0/6
14 YAŞ TEK ERKEKLER - Final
Baran Başaran - Deniz Hüseyin Önen 3/6 5/7
13+ TEK KADINLAR - Final
Sahil Ece Yerebakan - Yezda Öksüzoğulları 6/0 6/2
13+ TEK ERKEKLER - Final
Konstantın Kan - Akay Ali Sağkanat 6/4 7/5
BEM CUP 2024 KATEGORİ SIRALAMALARI
9 Yaş Erkekler 1.Si Hasan Aren Çakartaş
9 Yaş Erkekler 2.Si Aybars Öncü
9 Yaş Kızlar 1. Grup 1.Si Erin Tüzünkan
9 Yaş Kızlar 1. Grup 2.Si Mevsim Metbulut
9 Yaş Kızlar 2.Grup 1.Si Selin Ünlüer
9 Yaş Kızlar 2.Grup 2.Si Melin Amber
10 Yaş Erkekler 1.Si Aren Yumurtacıoğlu
10 Yaş Erkekler 2.Si Pars Ozan
10 Yaş Kızlar 1.Si Mania Bagheri
10 Yaş Kızlar 2.Si Yağmur Akı
12 Yaş Erkekler 1.Si Baran Başaran
12 Yaş Erkekler 2.Si Erdal Arabacıoğlu
12 Yaş Erkekler Consolation 1.Si Deniz Varoğlu
12 Yaş Erkekler Consolation 2.Si Osman Aren Başaran
12 Yaş Kızlar 1.Si Beren Başaran
12 Yaş Kızlar 2.Si Beren Pilli
12 Yaş Kızlar Consolation 1.Si Hatice Kırçay
12 Yaş Kızlar Consolation 2.Si İncilay Eren
14 Yaş Erkekler 1.Si Deniz Hüseyin Önen
14 Yaş Erkekler 2.Si Baran Başaran
14 Yaş Erkekler Consolation 1.Si Recep Yalovalı
14 Yaş Erkekler Consolation 2.Si Erdal Arabacıoğlu
14 Yaş Kızlar 1.Si Girne Umut Yerebakan
14 Yaş Kızlar 2.Si Enra Çakartaş
14 Yaş Kızlar Consolation 1.Si Vera Gazi
14 Yaş Kızlar Consolation 2.Si Beren Pilli
14 Yaş Çift Erkekler 1.Si Deniz Hüseyin Önen / Baran Başaran
14 Yaş Çift Erkekler 2.Si Ömer Anıl / Erdal Arabacıoğlu
16 Yaş Erkekler 1.Si Akay Ali Sağkanat
16 Yaş Erkekler 2.Si Kaya Halkseven
16 Yaş Erkekler Consolation 1.Si Recep Yalovalı
16 Yaş Erkekler Consolation 2.Si Çınar Elmalı
16 Yaş Kızlar 1.Si Almira Akşahin
16 Yaş Kızlar 2.Si Sahil Ece Yerebakan
16 Yaş Kızlar Consolation 1.Si Yezda Öksüzoğulları
16 Yaş Kızlar Consolation 2.Si Nehir Gürses
16 Yaş Karışık Çiftler 1.Si Yezda Öksüzoğulları / Akay Ali Sağkanat
16 Yaş Karışık Çiftler 2.Si Enra Çakartaş / Çınar Elmalı
13+ Erkekler 1.Si Konstantın Kan
13+ Erkekler 2.Si Akay Ali Sağkanat
13+ Erkekler Consolation 1.Si Oğuz El Erian
13+ Erkekler Consolation 2.Si Levent Ökeren
13+ Kadınlar 1.Si Sahil Ece Yerebakan
13+ Kadınlar 2.Si Yezda Öksüzoğulları
13+ Kadınlar Consolation 1.Si Girne Umut Yerebakan
13+ Kadınlar Consolation 2.Si Emine Karagözlü
19/09/2024 12:56