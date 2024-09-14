BEM CUP 2024’de Raketlerin Mücadelesi Devam Ediyor
14/09/2024
KKTF kortlarında gerçekleşen BEM CUP 2024'de zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. Tek ve çiftler kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
Çınar Tüzünkan - Kerem Behlül 4/2
Efe Abdu - Aren Yumurtacıoğlu 0/4
10 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Pars Ozan - Çınar Tüzünkan 4/1 4/1
Aren Yumurtacıoğlu - Hasan Aren Çakartaş 4/1 5/3
14 YAŞ TEK KIZLAR – Consolation Çeyrek Final
Özüm Fahrioğlu - Hatice Kırçay 0/6 0/6
Nehir Gürses - Gülay Meyra Avcı 6/2 6/1
14 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Deniz Hüseyin Önen - Alen Göktaş 6/0 6/0
Recep Yalovalı - Arel Şahin 6/0 6/1
Deniz Varoğlu - Baran Başaran 2/6 6/7
Baran Adalıer - Erdal Arabacıoğlu 1/6 1/6
14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final
Yaşar Hüseyin Cahitoğlu / Deniz Varoğlu - Kuzey Pilli / Yalın Yurtsever 1/6 5/7
Osman Aren Başaran / Jayden Denız Sezginer - Ömer Anıl / Erdal Arabacıoğlu 3/6 0/6
13+ TEK KADINLAR- Consolation Yarı Final
Özüm Fahrioğlu - Emine Karagözlü 0/6 0/6
13+ TEK ERKEKLER- Yarı Final
Akay Ali Sağkanat - Abdallah Oğuz El Erian 6/1 6/0
Orçun Kasap - Konstantın Kan 2/6 1/6
14/09/2024 09:54