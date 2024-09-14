BEM CUP 2024’de Raketlerin Mücadelesi Devam Ediyor

KKTF kortlarında gerçekleşen BEM CUP 2024'de zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. Tek ve çiftler kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Çınar Tüzünkan - Kerem Behlül 4/2

Efe Abdu - Aren Yumurtacıoğlu 0/4

10 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Pars Ozan - Çınar Tüzünkan 4/1 4/1

Aren Yumurtacıoğlu - Hasan Aren Çakartaş 4/1 5/3

14 YAŞ TEK KIZLAR – Consolation Çeyrek Final

Özüm Fahrioğlu - Hatice Kırçay 0/6 0/6

Nehir Gürses - Gülay Meyra Avcı 6/2 6/1

14 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final

Deniz Hüseyin Önen - Alen Göktaş 6/0 6/0

Recep Yalovalı - Arel Şahin 6/0 6/1

Deniz Varoğlu - Baran Başaran 2/6 6/7

Baran Adalıer - Erdal Arabacıoğlu 1/6 1/6

14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final

Yaşar Hüseyin Cahitoğlu / Deniz Varoğlu - Kuzey Pilli / Yalın Yurtsever 1/6 5/7

Osman Aren Başaran / Jayden Denız Sezginer - Ömer Anıl / Erdal Arabacıoğlu 3/6 0/6

13+ TEK KADINLAR- Consolation Yarı Final

Özüm Fahrioğlu - Emine Karagözlü 0/6 0/6

13+ TEK ERKEKLER- Yarı Final

Akay Ali Sağkanat - Abdallah Oğuz El Erian 6/1 6/0

Orçun Kasap - Konstantın Kan 2/6 1/6