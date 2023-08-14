BEM Onur Kandili Anı Turnuvası tamamlandı

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına düzelenen anı futbol turnuvası tamamlandı. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 10 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilen U12 anı futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda iki akşam süren futbol şöleniyle tamamlandı.

Açılış

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili Spor kompleksi doğal çim zeminli halı sahada ana sponsor Boğaz Endüstri Madencilik Ltd tarafından organize edilen Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasına Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Pera Larnaka Gençler Birliği, Yeniboğaziçi, Miracle Değirmenlik, Mehmetçik, 1461 İskele Trabzon U12 takımlarından oluşan yedi takım katıldı. 12-13 Ağustos tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan turnuva tek devreli lig usulüne göre müsabakalar oynandı.

7 Takım Tek Devreli Lig

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasında Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Pera Larnaka Gençler Birliği, Yeniboğaziçi, Miracle Değirmenlik, Mehmetçik, 1461 İskele Trabzon takımlar yer aldı. Tek devreli lig usulüne göre oynana karşılaşmalarda açılış maçı Yonpaş Dumlupınar ile Mehmetçik arasında oynandı.

Şampiyon Mağusa Türk Gücü U12

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası adeta şölen havasında geçti. Merhum Onur Kandili ailesi, sevenleri ve katılan takımların aileleri büyük ilgi gösterdiği turnuvada futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleler taktir toplayarak, büyük alkış alırken, duygusal anlar yaşandı. Turnuvada tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanan karşılaşmalarda Mağusa Türk Gücü topladığı 14 puanla turnuva şampiyon oldu. Miracle Değirmenlik 11 puanla ikinci, Pera Larnaka Gençler Birliği aynı puanla (11 puan) üçüncü, Yonpaş Dumlupınar 8 puanla dördüncü, 1461 İskele Trabzon 7 puanla beşinci, Yeniboğaziçi 4 puanla altıncı, Mehmetçik ise 1 puanla yedinci oldu.

Teşekkür Edildi

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd tarfından düzelenen Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası ödül töreni öncesinde konuşan merhum Onur Kandili’nin Babası Mehmet Kandili, anlamı turnuvanın düzenlenmesine destek olan katkı koyan Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan ve çalışanlarına, katılan takımlara, antrenörlere, katkı koyan herkese teşekkür ederek, turnuvanın futbol şöleni havasında renkli geçtiğini belirterek, organizasyona katılanlara da ayrıca teşekkür etti.

Ödül Töreni

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve madalyaları Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan, merhum Onur Kandili’nin Annesi Nalan Kandili, Babası Mehmet Kandili, kızkardeşi Harbiye Kandili Nalkıran, Babaannesi Harbiye Kandili, yeğeni Celal Arınşan, yakınları Sami Sunalp, Türkan Sunalp, tarafından verildi.

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.

Mağusa Türk Gücü 14 Puan Miracle Değirmenlik 11 Puan Pera Larnaka Gençler Birliği 11 Puan Yonpaş Dumlupınar 8 Puan 1461 İskele Trabzon 7 Puan Yeniboğaziçi 4 Puan Mehmetçik 1 Puan