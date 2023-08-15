Bem Onur Kandili Ani Turnuvasi'nda Zirve Mtg'nin

On yıl önce elim bir deniz kazasında hayatını kaybeden Mağusa Türk Gücü'nde de forma giyen Onur Kandili anısına Boğaz Endüstri Madencilik Ltd.'nin katkılarıyla yapılan turnuvada MTG U12 yenilgisiz şampiyon oldu.

Çim zemine sahip BEM Onur Kandili Spor Tesisinde yapılan U12 organizasyonuna 7 takım katıldı.

Tek devreli lig usulüyle gerçekleştirilen turnuvada Mağusa Türk Gücü 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanla ilk sırada yer aldı.

Turnuva sonunda ödül töreninde kupa ve madalyalar verilirken Onur Kandili'nin babası Mehmet Kandili emeği geçenlere teşekkür etti.

BEM Müdürü Erhan Bolkan da Onur'u unutmayacaklarını, geleneksel olarak organizasyona katkı koyacaklarını belirtti.