'Ben Bond, Ajan Bond': İşte Rus istihbaratının 007'si

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip sinema karakteri İngiliz ajan 007 James Bond’un, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) gerçek bir ajan olduğu yeni öğrenildi. Kamuoyuna yeni açılan Çekya Güvenlik Hizmetleri arşivlerine göre, Soğuk Savaş döneminde, Kremlin yönetimi tarafından görevlendirilen Rus ajanın kod adı “Ajan Bond”du. 40 yıl sonra ortaya çıkan belgelerde, Çek asıllı Vladimir Libiger’in (68) Amerikan istihbarat servisi CIA ile SSCB istihbarat servisi KGB arasındaki istihbarat savaşlarının merkezinde yer alırken, Kremlin tarafından “Ajan Bond” olarak anıldığı görüldü.

’BANA DA SÜRPRİZ OLDU’

İngiliz “Daily Mail” gazetesine konuşan eski ajan Libiger, istihbarat görevlerini doğruladı ancak 1989’da komünist rejim çöktükten sonra kod adının “Bond” olduğunu öğrendiğini söyledi. Ajan Libiger’in üstlerinin, 1981 yapımı “Sadece Senin Gözlerin İçin” adlı James Bond serisi filminden ilham aldıkları düşünülüyor. Eski ajan Libiger ise KGB’de “Ajan Bond” olarak tanındığını öğrendikten sonra neler hissettiği konusunda “sürpriz oldu” yanıtını verirken şöyle konuştu: “Aileme ve çocuklarıma James Bond olduğum konusunda şaka yapmak hoşuma gidiyor. Sanırım Bond kodunu seçtiler çünkü ben formda, genç, aktif bir adamdım ve bu isim kulağa egzotik geliyor. Fakat aslında ben tesadüfi bir Bond’dum. Filmlerdeki adama benzemiyordum. Saklanmıyor

ya da kimseye ateş etmiyordum.”

AMERİKALI AJANI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Milliyet'te yer alan habere göre dokümanlarda, Çekyalı Libiger’in Moskova’da diplomat olmak için öğrenim gördükten sonra 1982’de Cezayir’deki Çek Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümünde çalışmaya başladığı belirtiliyor. Libiger’e konsoloslukta çalışırken casusluk rolü verildiği dosyalarda görüldü. Görevleri arasında gizli şifreler ve gizli buluşmaların yanı sıra Amerikalı meslektaşı Eugene Skotzko’yu ABD’ye ihanet etmeye ve çift taraflı bir ajan olmaya ikna etmek olduğu da kaydedildi.

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23/08/2022 10:23