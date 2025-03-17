'Ben çirkin bir kız değildim' diyen Danla Bilic'in eski hali gündem oldu

YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic (31) Saba Tümer'in CNBC'de yayınlanan programı 'Saba Tümer'le'ye konuk oldu.

Bilic'in "10 sene önceki fotoğrafına bakınca ne düşünüyorsun?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"Bakıyorum, sanki ben dünyanın en çirkin kızıymışım muamelesi yapılıyor bana. Çok değiştiğim için biriymişim gibi bir muamele var" diyen ünlü fenomen sözlerine şöyle devam etti:

"Çok yanlış estetikler yaptırdım, fazla estetikle kendimi çok kötü bir hale getirdim. Ben öyle çirkin bir kız değildim. Kiloluyken mutsuz hissetmeye başladıkça kendime sardım. Kendime sardıkça kilo almakla birlikte her yerime dolgular, botokslar yaptırdım, kendimi kendim çirkinleştirdim. Kilo verdikten sonra dolgularımı erittirdim."