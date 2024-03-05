Ben Sulayem'e soruşturma açıldı

Formula 1'de gündem durulmuyor. FIA Başkanı Ben Sulayem'e, 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Fernando Alonso'ya verilen cezayı bozmak için müdahalede bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Formula 1'de 2024 yılı, yarışlardan çok pist dışındaki olaylarla gündeme geliyor. Önce Red Bull'un takım yöneticisi Christian Horner'a "uygunsuz hareketlerde bulunmak" sebebiyle kurum içi soruşturma açılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Horner için hazırlanan 100 sayfalık rapor incelenmiş ve suçsuz bulunmuştu.

Gündemde şimdi ise FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem hakkındaki iddialar var.

Ben Sulayem'in, 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Fernando Alonso'ya verilen cezayı bozmak için müdahalede bulunduğu öne sürülüyor.

İspanyol pilota gridde kurallara uygun durmadığı gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası verilmişti.

Ancak Aston Martin yetkilileri, FIA ile görüşmüş ve günün sonunda yaptırım ortadan kaldırılmıştı.

Ben Sulayem'in, başkan yardımcısını aradığı ve Alonso'nun cezasının hafifletilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkça ifade ettiği söyleniyor.