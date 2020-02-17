Benali, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, 13 Şubat’ta Lefkoşa’da sakin zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada salonda çekyat üzerindeki tabağın içinde yarım gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde kalıntı olan 10 Euro ile 30 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ikametgâhındaki yatak odasında ise bir adet öğütücü ve yarım gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi. (Kamalı Haber)

17/02/2020 15:31