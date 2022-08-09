Benan Topbaş hazırladı... 09 Ağustos Günlük Burç Yorumları

Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Hayatınızda köklü değişimler yaşamaya hazır olun. İlişkisi olan veya evli olan bir Koç burcu iseniz fevri ve dengesiz davranışlardan kaçınmalısınız. İlişkisi olmayan bir Koç burcu iseniz flörtlere daha açık bir döneme giriş yapıyorsunuz.

Sevgili Boğa ve yükselen Boğa burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu sizin borç, miras,dava alacak- verecek gibi konularınızı aktive ediyor. İş hayatınızda sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz. İlişkisi olan veya evli olan bir Boğa burcu iseniz ilişkiler evinde savaşlar, benlik karmaşaları ve ego patlamalarına dikkat. İlişkisi olmayan Boğa burçları ise hayatlarına alacakları insanı seçerken en ince ayrıntılara kadar değerlendirme yapmalı.

Sevgili İkizler ve yükselen İkizler burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu sizin evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler konularınızı gündeme getiriyor. İş hayatınızda ise duygusal kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. İlişkisi olan veya evli olan bir İkizler burcu iseniz aşk hayatınızda ciddiyete ilerleme ve ilişkideki sorunların kolaylıkla çözüldüğünü görebilirsiniz. İlişkisi olmayan İkizler burçları ise yeni tanışacakları insanlara dikkat etmeli.

Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu da sizin sağlık ve iş hayatınızla alakalı konuları aktive edecek. Özellikle iş hayatınızla alakalı bazı kilit noktalara da ulaşabilirsiniz. İlişkisi olan veya evli olan bir Yengeç burcu iseniz ilişkilerde ciddiyete gitmek ve net kararlar vermek isteyebilirsiniz. İlişkisi olmayan Yengeç burçları ise yeni tanışacağı insanlara karşı fevri bir tutum sergilememeli.

Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu da sizin ikili ilişkiler ve flört ettiğiniz insanları etkileyen bir konu. Aynı zamanda sağlığınızla ve dış görünüşünüzle alakalı bazı radikal kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda ise maddi anlamda bazı değişimler yaşamanız olası. İlişkisi olan veya evli olan bir Aslan burcu iseniz fevri karalar alarak ilişkinizi zora sokmamalısınız. İlişkisi olmayan Aslan burçları ise bir anda parlayan bir yıldız gibi hayatına aşkı çekebilir.

Sevgili Başak ve yükselen Başak burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Bu da sizin aile yaşantınız ve eviniz ile ilgili konuları gündeme getirecek. İş hayatınızda kadersel bazı yükselmeler yaşayabilirsiniz. İlişkisi olan veya evli olan bir Başak burcu iseniz bazı bitişler yaşanabilir, dönüşmeye karşı gelmeyin. İlişkisi olmayan Başak burçları ise kendisinden yaşça büyük birilerine çekilebilir ve mantık ilişkisi kurmak isteyebilir.

Sevgili Terazi ve yükselen Terazi burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu da sizin eğitim, ikili diyalog kuracağınız insanlar, kardeşler ve kuzenlerle ilgili gündemleri oluşturabilir. İş hayatınızla alakalı duygusal kararlar verebilirsiniz. İlişkisi olan veya evli olan bir Terazi burcu iseniz kendinizle alakalı bazı sorunları çözmek için adımlar atabilirsiniz. İlişkisi olmayan Terazi burçları ise fevri davranışlardan kaçınmalı ve şansını iyi değerlendirmeli.

Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu da sizin sizin maddi konularınızla alakalı değişim ve dönüşümleri gündeme getiriyor. İş hayatınızda ego savaşlarından kaçmanız gereken bir dönemdesiniz. İlişkisi olan ya da evli olan bir Akrep burcu iseniz bazı köklü değişimler yaşamanız olası. İlişkisi olmayan Akrep burçları ise aşka karşı bakış açısını değiştirebilir.

Sevgili Yay ve yükselen Yay burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Buda sizin kendinizle verdiğiniz savaşı ve kendi içinizdeki olan duygu ve düşüncelerinizi bir tık daha açığa çıkartıyor. İş hayatınızla alakalı da fevriliklerden kaçınmanız lazım. Sevgili Yay burçları eğer ilişkisi olan ya da evli olan bir Aslan burcuysanız da ilişkilerinizde dengesiz davranışlar sergilememeye özen gösterin İlişkisi olmayan Yay burçları ise ego savaşlarına girmemeli.

Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Kendi içinize dönmek isteyeceksiniz. Derin düşünceler size derin dönüşümler getirecek. Parayla alakalı konularda ise dengeli harcamalar yapmanızı öneririm. Evli olan ya da ilişkisi olan bir Oğlak burcuysanız ilişkilerinizde duygusal tarafın daha çok ortaya çıkacağını söyleyebilirim. İlişkisi olmayan Oğlak burçları biraz daha duygularına yönelmeli ve ne aradığına dikkat etmeli.

Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu sizin ikili ilişkilerle olan durumunuzu etkiliyor. Arkadaş ortamlarının aranılan insanı olacak ve bu alanla alakalı gelişmeler yaşayacaksınız. İş hayatınızda da kavgalara ve fevriliklere aman dikkat. Aile ile alakalı bazı gündemler yeniden karşınıza çıkabilir . İlişkisi olan ya da evli olan bir Kova burcuysanız ego savaşlarından kaçının. İlişkisi olmayan Kova burçları ise arkadaş çevrelerinden birilerine kapılabilir.

Sevgili Balık ve yükselen Balık burçları, Güneş, Aslan burcunda seyrine devam ediyor. Ay, Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Duygularımızı daha yoğun yaşamaya meyilliyiz. Bu da sizin iş hayatınızla alakalı konularınızı tetikleyecek. Kendinizi daha çok sorgulayacaksınız ve dönüşeceksiniz. Parayla alakalı konularda fevri ve hırçın davranışlarda bulunmayın. İş hayatınızda da kavgalara ve fevriliklere aman dikkat. Aynı zamanda evli olan ya da ilişkisi olan bir Balık burcuysanız duygusallık ön plana çıkacak, ve artık daha huzurlu bir ilişki için ilk adımı atacaksınız.

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09/08/2022 10:34