Benden Bana Yolculuk 3-4 Eylül'de Girne'de

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04/08/2022

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Benden Bana Yolculuk 3-4 Eylül'de Girne'de

Son günlerde Netflix'teki Zeytin Ağacı filmiyle gündem olan Aile Dizimi Çalışması KKTC!de.

“Benden Bana Yolculuk” Etkinlik kapsamında Şaziye Katipoğlu ve Pınar Savun’un düzenlediği Aile Dizilimi  Çalışması  3-4 Eylül’de Girne’de gerçekleşiyor. 

Dizim uygulayıcılığını Figen Bige’nin yapacağı etkinlik Figen Bilge Body& Soul ‘da 09.30 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek . 
Katılmak ve bilgi almak isteyenlerin 0542 878 1903 numaralı telefondan bilgi alabileceği kaydedildi .

04/08/2022 13:05
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TAGS: Figen Bilge
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