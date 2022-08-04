Benden Bana Yolculuk 3-4 Eylül'de Girne'de
04/08/2022
Son günlerde Netflix'teki Zeytin Ağacı filmiyle gündem olan Aile Dizimi Çalışması KKTC!de.
“Benden Bana Yolculuk” Etkinlik kapsamında Şaziye Katipoğlu ve Pınar Savun’un düzenlediği Aile Dizilimi Çalışması 3-4 Eylül’de Girne’de gerçekleşiyor.
Dizim uygulayıcılığını Figen Bige’nin yapacağı etkinlik Figen Bilge Body& Soul ‘da 09.30 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek .
Katılmak ve bilgi almak isteyenlerin 0542 878 1903 numaralı telefondan bilgi alabileceği kaydedildi .