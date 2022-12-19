Benden Bana Yolculuk Kampı 7-8 Ocak’ta The Arkın İskele’de

Pınar Savun ve Şaziye Katipoğlu ‘Benden Bana Yolculuk’ adı altında gerçekleştirdikleri etkinliklerine bir yenisi daha 7-8 Ocak 2023 tarihinde The Arkın Hotel İskele’de ekleyecek.

Benden Bana Yolculuk Kampı 7-8 Ocak 2023 tarihinde The Arkın İskele’de gerçekleştirilecek.

Şaziye Katipoğlu ve Pınar Savun katılımcılarına yeni deneyimler ve farkındalıklar kazandırmak için dolu dolu bir program hazırladıklarını belirttiler. Katipoğlu ve Savun

“ Kamp programımızda, “Kurtlarla Koşan Kadınlar" Çemberi, Esnek Dayanıklılık, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Sihirli Çember Mandala , Atalardan Gelen Şifa Çalışması, Duygu Tombalası, Yoga Terapi, Rüyalar ve Semboller Atölyesi, Sahiplenilmeyen Bir Duygu Olarak "Haset" , Mistik Dans ve Öz Şefkat Çalışması yer almaktadır. Kampımızda, kendine yolculuk etmek, dinlenmek, eğlenmek, yeni deneyim ve farkındalıklar kazanmak isteyen güzel kalplerle buluşmayı diliyoruz.” dediler.

Yoğun ilgi gören iki günlük bu muhteşem kampa katılmak için 0542 878 1903 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.

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19/12/2022 11:52