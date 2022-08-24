Benfica bileti kaptı, Kiev Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaştığı Benfica'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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24/08/2022

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Benfica bileti kaptı, Kiev Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Dinamo Kiev, deplasmanda Benfica ile karşılaştı.

İlk maçı 2-0 kazanan Benfica, bu maçı da 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

Benfica'nın golleri; 27. dakikada Otamendi, 40. dakikada Rafa Silva ve 42. dakikada Neres'den geldi.

 Ligde ilk 2 maçını gol yemeden 5 gol atarak kazanan Benfica, aynı tarifeyi Dinamo Kiev'e de uyguladı.

 Dinamo Kiev, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

24/08/2022 09:41
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TAGS: Benfica bilet, , Kiev, Şampiyon
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