Benfica bileti kaptı, Kiev Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaştığı Benfica'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
24/08/2022
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Dinamo Kiev, deplasmanda Benfica ile karşılaştı.
İlk maçı 2-0 kazanan Benfica, bu maçı da 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.
Benfica'nın golleri; 27. dakikada Otamendi, 40. dakikada Rafa Silva ve 42. dakikada Neres'den geldi.
Ligde ilk 2 maçını gol yemeden 5 gol atarak kazanan Benfica, aynı tarifeyi Dinamo Kiev'e de uyguladı.
Dinamo Kiev, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.