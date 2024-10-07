Benfica'nın maçına sis engeli: Müsabaka sadece 9 dakika oynanabildi
Portekiz Premier Lig'in 8. hafta maçında Benfica deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldi. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başlarken, müsabaka sis nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
07/10/2024
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Nacional ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
MAÇ ERTELENDİ
Maç öncesi yoğun sis dikkat çekerken, müsabaka sadece 9 dakika oynanabildi. Görüşün iyice düşmesinin ardından hakem 9. dakikada soyunma odasına gitti. Maç yaklaşık 45 dakika boyunca durdu fakat sis dağılmayınca karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
İLK 11'LER
Nacional: Lucas Franca, Garcia, Ze Vitor, Ulisses, Jose Gomes, Esteves, Matheus Dias, Soumare, Appiah, Isaac, Thomas
Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
MAÇTAN DAKİKALAR
9' Yoğun siste oynanan maç, görüş mesafesinin azalması nedeniyle durduruldu. Hakemin talimatıyla takımlar soyunma odalarına gitti.
Müsabaka 45 dakika durdu ancak sis dağılmayınca maç ileri bir tarihe ertelendi.07/10/2024 09:27