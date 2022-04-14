Benfica'ya 80 milyon euro kazandıracak golcü: Darwin Nunez

Futbol dünyası Erling Haaland ile Kylian Mbappe'ye odaklanmışken dikkatler bir anda Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez'e çevrildi.

22 yaşındaki Uruguaylı golcü, Portekiz ekibinde ikinci sezonunu geçiriyor. Avrupa'nın devleri zaman kaybetmeden Darwin Nunez'i yakın takibe aldı.

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Manchester United ve Arsenal başta birçok devin listesinde yer alan Darwin Nunez için Benfica, 80 milyon euro'luk bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Portekiz kulübü, Uruguaylı futbolcu için gelecek tatmin edici teklifi derhal kabul etmeyi düşünüyor.

Yakın zamanda menajerini değiştiren Darwin Nunez, Avrupa'da büyük hedefleri olan bir kulübe imza atmak istiyor.

Darwin Nunez kimdir, bu sezon kaç gol attı?

Edinson Cavani ve Luis Suarez'in halefi olarak gösterilen Nunez, ülkesinde Penarol'un altyapısında yetişti. 2019'da İspanyol ekibi Almeria, Nunez'i 13 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

İspanya 2. Ligi'nde çıktığı 30 maçta 16 gol kaydeden genç futbolcu Benfica'nın dikkatini çekti ve Lizbon temsilcisi 24 milyon euro'luk bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı.

Darwin Nunez, Benfica'daki ilk sezonunda 44 maça çıkarken 15 gol ve 9 asistle toplam 24 gole direkt katkı sağladı.

Bu sezon Benfica'nın gol yükünü üstlenen Nunez, toplam 36 resmi maça çıkarken 31 gol kaydetti ve 3 de asist yaptı. Nunez gollerinin 24'ünü ligde, 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 2'sini ise kupada kaydetti.

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14/04/2022 09:54