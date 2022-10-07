Bengihan, 8 Ekim Gardiyanlar gününü kutladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanların 8 Ekim Gardiyanlar gününü kutladı.

Bengihan 8 Ekim Gardiyanlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ülkede sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayılarının da arttığına işaret ederek, bu sebeple Merkezi Cezaevi’nin bina kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırdığını, çalışanların da iş yükünün sürekli arttığını söyledi.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm çalışanlar gibi gardiyanların da alım gücünün eridiğini, yaşam standartlarının gerilediğini ifade eden Bengihan, bunun yanında Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük risk altında kalmalarına ve yetersiz fiziki koşullara rağmen görevlerini hiç aksatmadan kesintisiz hizmet veren gardiyanların bu süreçte gösterdiği fedakarlığın takdire şayan olduğunu vurguladı.

Gardiyanların çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapmasının ve mahkumların da insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Bengihan, “Bir sonraki Gardiyanlar Gününün, gardiyanlarımızın daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma ve yaşam koşullarına kavuşacağı bir ortamda kutlanması için sendikamızın mücadeleye devam edeceğini vurgularız” dedi.

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07/10/2022 15:58