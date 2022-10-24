Bengihan: Anayasa’ya aykırı yapılan istihdamları yargıya taşıyacağız

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlar yaptığı” gerekçesiyle Başbakanlık önünde hükümeti protesto etti. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, "Anayasa ve yasalara aykırı yapılan tüm istihdamları yargıya taşıyacaklarını" açıkladı.

Sendika yetkilileri basın açıklamasında, “Fırsat Eşitliğine Aykırı Partizanca İstihdamlara Son” yazılı pankart açtı.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Bengihan yaptığı açıklamada, seçim yasaklarına çok az bir süre kala hükümetin, fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlar yaptığını savunarak, hükümet yetkilerini elinde bulunduranların Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.

Özellikle Anayasa’nın 5’inci maddesine dikkat çeken Bengihan, yürütme görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nda olduğunu belirterek, bu görevin Anayasa ve yasalara uygun yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Anayasa’nın 8’inci maddesinin eşitlik ilkesinden bahsettiğine işaret eden Güven Bengihan, hiç kimseye, zümreye, sınıfa ayrımcılık ve ayrıcalık tanınamayacağını söyledi.

“Anayasa ne diyorsa buna uymak zorunda olanların, maalesef Anayasa’ya aykırı davrandıklarını her gün görüyoruz” diyen Bengihan, “Bitmiyor, bıkmıyorlar” şeklinde konuştu.

Hükümetin, ülkenin gençlerine fırsat eşitliğine dayalı kamuya istihdam hakkını tanıması gerektiğini ifade eden Bengihan, kurumlara "partizanca" yapıldığını öne sürdüğü istihdam sayılarını açıkladı.

Başbakanlığa Temmuz’da 17 kişi, Ağustos’ta 1 kişi, Eylül’de 20 kişi olmak üzere toplamda 3 ayda 38 kişi istihdam edildiğini dile getiren Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na 6 kişi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na 13 kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1 kişi, Sağlık Bakanlığı’na 1 kişi, Maliye Bakanlığı’na 1 kişi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na 3 kişi ve Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı’na 8 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Bu istihdamların sadece geçici işçi adı altında olanlar olduğunu ifade eden Bengihan, sözleşmeli istihdamları da açıklayacaklarını söyledi. Sözleşmeli, taşeron firma ve mevsimlik işçi adı altına istihdam edilenlerin ayrı olduğunu kaydeden Bengihan, “kamuya bağlı olmayan özel şirketler veya özel şahıslar tarafından maaşı ödenerek, kamu kurumlarına istihdam edilen kişiler olduğunu” ileri sürdü. Bunun Anayasa’da, asıl ve sürekli görevlerin kamu görevlisi eliyle yürütüldüğü amir hükümle düzenlenmiş olmasına rağmen yapıldığını iddia eden Bengihan, ülkenin gençlerine ihanet edildiğini, ülkesine inancının dinamitlendiğini öne sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin istihdamlarla ilgili sözünü eleştiren Bengihan, “Ülkenin gençlerinin geleceğine, çocukların devlete olan inancına, demokrasiye olan bağlılığına ve ülkenin adaletine yarattığınız bu haksızlık battı. Vay size de batsaydı da rahatsız olsaydınız… Yazıklar olsun sizlere, yazıklar olsun kurduğunuz düzene” diye konuştu.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 16 Ekim’de kitabet sınavı yaptığını belirten KTAMS Başkanı Bengihan, 3 kişilik münhal için açılan sınava 715 kişinin katıldığını, 475 kişinin başarılı olduğunu söyledi.

“Başbakanlığın UBP’nin örgüt binası olduğu” iddiasında bulunan Bengihan, “Kitabet sınavını geçen 475 gencin sizin sırtınızdadır nefesi” diye konuştu. Personel Dairesi’ne de çağrı yapan Bengihan, “devlete kamu görevlisi olmayan taşeron ve geçici işçi adı altında üniversite mezunlarının istihdam edildiğini ve bu kişilerin memur görevi yaptığını” kaydetti.

Personel Dairesi’nin 100’e yakın boş münhal yeri olduğunu ifade eden Bengihan, “yandaş geçici işçi doldurmak yerine sınavı geçen gençlerin istihdam edilmesini” talep etti. “Kitabet sınavına giren 475 kişi içerisinden başarı sırasına göre istihdam yapın” çağrısında bulunan Bengihan, sadece eleştiri değil, öneri de yaptıklarını söyledi.

-“Önce vicdanınıza, sonra hukuka hesap vereceksiniz”

“47/2010 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ve Anayasa’ya aykırı istihdam edilenlere" de seslenen Güven Bengihan, Anayasa ve yasalara aykırı yapılan tüm istihdamları dava edeceklerini açıkladı. İyi İdare Yasası’na göre siyasetçilerin yanı sıra daire müdürlerini de dava edeceklerini belirten Bengihan, “Önce vicdanınıza, sonra hukuka hesap vereceksiniz” dedi. Bengihan, bundan sonra yapılacak tüm istihdamları da deşifre edeceklerini söyledi.

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24/10/2022 10:32