Bengihan: Biz geleceğimiz için, hükümet edenlerse partizanca gelecek seçim için çalışıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümet edenlerin parasızlıktan söz ederek, birçok yükümlüğünü yerine getiremediğini, bütçenin memur maaşlarına gittiğinden şikâyet ettiğini ancak, hükümet edenlerin kamuyu şişirdiğini vurguladı.

“Para yoktur” diyenlerin neden halen istihdam yaptığını, neden mevsimlik işçilerin biten sözleşmelerinin durdurulmadığını, neden geçici memur istihdamları yapıldığını, neden sürekli atamalar yapıldığını sordu.

“Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açtığı sınavları geçenleri ayrı tutarım ama geçici memur olarak istihdam edilenler kabul edilemez” diye Bengihan, Gümrük Dairesi’nde, cezaevinde, Vergi Dairesi’nde, Ticaret Dairesi’nde ve sağlıkta personel ihtiyacı olduğunu ve buralara sınavla personel alınmasını istediklerini kaydetti.

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu ile istihdam yaparlarsa kendi istedikleri gibi istihdam yapamayacaklar diye hükümet edenlerin sınav yapılmasını istemediğini, partizanca geçici memur aldığını vurguladı.

Hükümet edenlerin, seçim zamanı partililerine verdikleri sözleri yerine getirmek ve bir sonraki seçim oylarını almak için atamalar yaptığını belirten Bengihan, “Biz geleceğimiz için onlar gelecek seçim için çalışıyor. Bizim gailemiz toplumdur, onlarınki kendileridir” dedi.

Güven Bengihan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Para yok diyen hükümet istihdama ve atamalara devam ediyor”

Sendikaların gerçekleştirdiği eylemlere değinen Bengihan, hükümetin “para yok” denilerek zam yaptığına ancak istihdam ve atamalara devam ettiğine dikkat çekti. Demokrat Parti’nin kendi atadığı müdürleri görevden aldığını ve başkalarını atadığını anlatan Bengihan, “Yapılan atamalar maliyeye ek külfet oldu. Maaşlarda 5-6 bin TL, emeklilikte 200- 250 bin TL artış oluyor. Bir kişi 2 yıl içinde müdür ve müsteşar oldu. Bir başka kişi 40 yaşında müşavir oldu” dedi.

“Yapılan atamalar partililere piyango çıkarılmasıdır”

Seçim zamanı partililere verilen sözler ve bir sonraki seçim oyları almak için atamalar yapıldığını aktaran Bengihan, “Yapılan atamalar partililere piyango çıkarılmasıdır. Biz geleceğimiz için, onlar gelecek seçim için çalışıyor. Bizim gailemiz toplumdur, onlarınki kendileridir. Büyük eylemin yapıldığı, halkın sokağa döküldüğü günde, ‘kaynak yoktur’ diyenler, partililerini kamuya istihdam etti” ifadelerini kullandı.

“Sendikalar kritik noktalarda sürpriz grev ve eylemler yapacak”

Sendikaların kritik noktalarda sürpriz grev ve eylemler yapacağına dikkat çeken Bengihan, “Atanan müdürler siyasi menfaat elde etmek için atanmıştır. Tasarruf maddelerini sunduk dikkate almadılar. Hükümettekiler, acizdirler, iradesizdirler ve cesaretsizdirler. Kendi bakanlarını atayacak irade ve cesaretleri yoktur. Hükümet ortaklarının başkanlarının üçünün de de tek gailesi kendi yandaşlarını beslemektir. Halkın ödediği yüksek elektrik faturaları umurlarında değil. Umursuyor olsalardı, zamların olmaması için çözüm üretirlerdi” diye konuştu.

“Belli ailelerden atamalar yapıyorlar”

Hükümetin, ‘Yeni kurulmuş hükümetiz bize fırsat verin’ dediğine işaret eden Bengihan, “Seçime aynı bakanlar ve hükümet girmedi mi? Bu hükümet, azınlık hükümetinin devamıdır. Belli ailelerin kontenjanları var. İstihdam, terfi ve atamaları bazı ailelerden yapıyorlar. Cumhurbaşkanı o kadar çok kişiye söz verdi ki koruma sayısını 24’e çıkardı” dedi.

“Türkiye ile imzalanan protokole aykırı davranıyorlar”

Ersan Saner Hükümeti döneminde Türkiye ile imzalanan protokole göre atamalarda kriterin yükseltileceğinin yazdığına dikkat çeken Bengihan, “Sendika olarak beraber çalışma yaptık ancak şimdiki hükümet bunu dikkate almadı. Saner, yasanın geçmesi için uğraşırken, bazı partililer geçmemesi için uğraşırdı. Türkiye ile ilişkilerde de samimiyetleri yoktur, verdikleri sözün, attıkları imzanın arkasında durmuyorlar, bu nedenle Türkiye’den para gelmiyor. ‘Para yoktur’ deniliyor ancak atamalar, işe almalar devam ediyor. Seçimden önce ‘hükümet ve istikrar bizim işimizdir’ dediler kendi atadıkları kişileri değişiyorlar” dedi.

“Para yoksa istihdam ve atama neden yapılıyor?”

Bütçenin memur maaşlarına gittiğinden şikâyet edildiğini ancak hükümet edenlerin kamuyu şişirdiklerini anlatan Bengihan, “Mademki para yoktur, mademki para memur maaşlarına gider neden halen istihdam yapılıyor ve mevsimlik işçilerin biten sözleşmelerini durdurmuyorlar? Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açtığı sınavları geçenleri ayrı tutarım ama geçici memur olarak istihdam edilenler kabul edilemez. Gümrük Dairesi’nde, cezaevinde, Vergi Dairesi’nde, Ticaret Dairesi’nde ve sağlıkta personel ihtiyacı var. Biz buralara sınavla personel alınmasını istiyoruz ancak, Kamu Hizmeti Komisyonu ile istihdam yaparlarsa kendi istedikleri gibi istihdam yapamayacaklar diye sınav yapılmasını istemiyorlar” dedi.

“Barışçıl bir uyarı eylemi yapıldı ancak bir sonraki böyle olmayacak”

Sendikanın hükümete öneri paketi sunduğunu ancak hükümetin dikkate almadığını anlatan Bengihan, “Sendikalar, hükümete 15 maddelik öneri paketi sundu, cevap bile verilmedi ancak hükümet edenler halen ‘grev/ eylem yapmak yerine öneri sunulsun’ diyor. Hükümet silkinsin kendine gelsin. Halkın öfkesini görsünler, gelecek seçimler için partizanca değil halkın geleceği için uğraşsınlar. ‘Hatadan dönmek erdemdir’ deniliyor ancak hatalar yapılmaya devam ediliyor. “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemi, barışçıl bir uyarı eylemiydi ancak bir sonraki böyle olmayacak” ifadelerini kullandı.

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07/04/2022 15:34