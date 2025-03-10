Bengihan, Ercan'daki itfaiyenin sorunlarına çözüm istedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havaalanı itfaiye birimiyle ilgili uyarılar dikkate alınmazsa Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını kaydetti. Bengihan, “Uçuş güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan eksiklik ve aksaklıklar konusundaki umursamazlık ve vurdumduymazlık asla kabul edilemez” dedi.

Bengihan, Ercan Havaalanı itfaiye biriminde can güvenliği açısından büyük tehlike oluşturan eksiklik ve aksaklıklar olduğunu savundu. Bengihan, bunların giderilmesi için iki haftada iki kez basın yoluyla yaptıkları uyarıların bakanlık ve hükümet yetkilileri tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Güven Bengihan, itfaiye araçlarının ve havacılık sistemi cihazlarının tamiri veya yenilenmesi için hiçbir adım atılmazken pistin altındaki tünelin ışıklarının hala yanmadığını, yeni istihdam edilen özel kıyafetler alınmadığı için yeni istihdam edilen 29 itfaiye personelin vardiyalarda görevlendirilmediğini savundu. Bengihan, “Uçuş güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan eksiklik ve aksaklıklar konusundaki umursamazlık ve vurdumduymazlık asla kabul edilemez” dedi.

Özel şirket karşısında aciz kalındığını da savunan Güven Bengihan, bunun hükümet edenleri yaşanması muhtemel bir felaketin sorumluluğundan kurtarmayacağını da söyledi.

“Uyarılarımızı bir kez daha yenilerken yine dikkate alınmaması halinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylemlere geçeceğiz” diyen Bengihan, tüm yetkili makamları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.