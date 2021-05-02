Bengihan: Eski sağlığıma kavuştum…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 17 Nisan’da yakalandığı Covid-19’u atlatarak eski sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bengihan, “Tedavimde emeği geçen tüm sağlık emekçilerine minnettarım” dedi.

Güven Bengihan’ın açıklaması şöyle:

Değerli dostlarım, Covit 19 Virüsü tedavi sürecimi başarılı bir şekilde atlatarak eski sağlığıma kavuştum. Tedavimde emeği geçen tüm sağlık emekçilerine minnettarım.

Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, arayan ,mesaj atan tüm dostlarıma ve aileme çok teşekkür eder kucak dolusu sevgiler gönderirim . Bu virüsle mücadele etmekte olan her kese de acil şifalar dilerim.

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02/05/2021 14:01