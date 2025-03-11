Bengihan: Gardiyanoğlu görevden alınana kadar çağrımız sürecek

Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan'ın sunduğu Haber ve Ötesi programına konuk olan KTAMS Başkanı Bengihan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın kurucu üyesi olduğu Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nun 24 Eylül 2024 tarihinde kurulduğunu belirterek, KTAMS ve Koop-Sen’in örgütlü mücadele gücünü büyütmek, örgütlü alanlarını genişleterek ve kamu kurumlarındaki temsiliyeti daha da artırmak amacıyla yola çıktığını söyledi.

Ülkenin karanlığa doğru sürüklendiğini söyleyen Bengihan, “Son altı yılda bu ülkenin olumluya giden bir ilerlemesi olmadığını, bu yıllar içerisinde 30 binin üzerinde yurttaşlık verildiğini söyledi.

Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu’nun, İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Bengihan, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’na göre sendikanın temsiliyet hakkının teslim edilmesi için 31 Ekim 2024 tarihinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduklarını ancak yasal süre içerisinde yanıt alamadıklarını belirtti.

Bengihan, “Halen yürürlükte olan 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’na göre şu anda İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda sadece en çok iştirak sahibi üyesi bulunan iki işçi sendikası federasyonu çalışanları temsil etmektedir. Demokratik katılımcılık ilkesine uygun bir oluşumun sağlanması adına kamu görevlilerinin de İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsil edilmesi gerekmektedir. Gerekli yasa değişikliğinin yapılması için Çalışma Bakanlığı’na yazılı talepte bulunmuş olmamıza rağmen bu konuda hiçbir adım atılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanları sayısının İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve bu sayının sürekli artmakta olduğu dikkate alınarak bu kesimin temsilcilerinin de mutlaka İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda yer almasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Bengihan, İyi İdare Yasası kapsamında Bakanlığın süresi içinde cevap vermesi gerektiğini hatırlatarak, bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini, konuyla ilgili daha önce Bakanlık önünde eylemli basın toplantısı düzenlediklerini ancak Gardiyanoğlu’nun bu durumu görmezden gelmeye devam ettiğini, kendilerine olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt gelmediğine dikkat çekti.

Bengihan, İyi İdare Yasası gereği idarenin başvuruları otuz gün içinde yanıtlamakla yükümlü olduğunu bir kez daha hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;

“31 Ekim 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yazılı olarak başvurarak İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’ndaki hakkımızın teslim edilmesi için Yasa’nın emrettiği çerçevede gereğinin yapılmasını talep etmiştik. Yazılı talebimizin Sn. Gardiyanoğlu’na ulaşmasının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen tarafımıza herhangi bir yanıt verilmemiştir. Bunun yanı sıra, kensine tekrardan ikinci bir yazı daha yazdıklarını ,isim de önerdiklerini ve bu ikinci yazıdan sonra bile aradan 60 gün daha geçtiğini hatırlatarak, Gardiyanoğlu’nun yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve hukuka aykırı davrandığını ifade etti. Açıklamasında Başbakan Ünal Üstel’e seslenen Bengihan, Bakan Gardiyanoğlu görevden alınana kadar bu çağrıyı her gün yineleyeceklerini vurguladı.

KİEF olarak, yasaların uygulanmasını sağlamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerde her türlü demokratik eylem ve grevlerini artırarak sürdüreceklerini açıkladı.