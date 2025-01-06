Bengihan, Gardiyanoğlu’nu eleştirdi

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu eleştirerek yasalara aykırı davranmakla suçladı.

KİEF’ten yapılan açıklamaya göre Bengihan, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’na göre Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu olarak temsiliyet haklarının teslim edilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na 31 Ekim 2024’te bir yazı yazdıklarını ve İyi İdare Yasası’nın emrettiği süre içerisinde yanıt vermediği gerekçesiyle Gardiyanoğlu’na hem mevzuatın gereklerini anlatmak hem de görev ve yetkilerini hatırlatmak için Bakanlık önünde eylemli basın toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Kendisine idari sorumluluklarını yeterince iyi anlatamamış olacağız ki, Gardiyanoğlu yasalara aykırı davranmaya ve talebimizi yanıtsız bırakmaya devam etmektedir.” ifadesine yer veren Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın iş kazalarını önlemeye yönelik tedbir almadığını, Bakanlığına bağlı dairelerin ve birimlerin sorunlarını görmezden geldiğini savunarak, resmi yazışmalara bile yanıt vermediğini belirttiği Gardiyanoğlu'nun sosyal güvenliği sağlayacağına dair beklentilerinin kalmadığını kaydetti.

Bengihan, açıklamasında “KİEF olarak, yasaların uygulanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerde her türlü demokratik eylem ve grevlerimize artırarak devam edeceğimizi, ayrıca bu hususta yargı yoluna başvuracağımızı bildiririz.” ifadelerini kullandı.