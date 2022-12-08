Bengihan: Her türlü yasal eylem hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümeti halkın sorunlarına karşı duyarsız olmakla suçlayarak, yetkililerin bu tutumlarını sürdürmesi halinde her türlü yasal eylem haklarını kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bengihan, 12 Ekim’de yetkili sendikalar ile Başbakan’ın imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini hatırlattı. Ocak ayına çok az bir süre kalmasına rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı konusunda sendikalara bilgi verilmediğini kaydeden Bengihan, Maliye Bakanına yazılı olarak hatırlatmalarına rağmen sendikalara protokol görüşmeleri için de çağrı yapılmadığını belirtti.

Bengihan, “Kredi kartları ve banka kartları ile yapılan alışverişlerde yüzde 1’lik iade yapılması yasal zorunluluk olmasına rağmen üç yıldan beri yasa uygulanmamaktadır. Maliye Bakanlığına yazılı dilekçe vermemize rağmen bu konuda da hiçbir adım atılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında asgari ücret konusuna da değinen Bengihan, “Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2553 TL’ye çıkmış olup asgari ücretliler açlıkla karşı karşıya bırakılmıştır. Çalışma Bakanlığına çağrı yapılmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu hala toplantıya çağrılmamıştır” diyerek, Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi.

Bengihan açıklamasına, “Kamu çalışanlarının, asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin hızla yoksullaştığı bu süreçte Hükümet edenlerin halkın sorunlarına karşı duyarsız tutumlarını bu şekilde sürdürmeleri halinde her türlü yasal eylem hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi belirtiriz” diyerek son verdi.

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08/12/2022 09:51